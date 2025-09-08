Sheyla Gutiérrez: restos de peruana asesinada en EE. UU. serán sepultados hoy

Los restos de Sheyla Gutiérrez, la ciudadana peruana asesinada en Estados Unidos, llegaron a nuestro país y vienen siendo velados en el distrito de Breña. Su cuerpo será sepultado hoy en el cementerio El Ángel.

Previamente a la ceremonia fúnebre, se realizará un recorrido con cuerpo presente por distintas calles de Breña, distrito que la vio crecer. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el velorio y la familia exigió al Ministerio de Justicia que agilicen el proceso de extradición del principal sospechoso del crimen.

"Pedimos y exigimos al Ministerio de Justicia para que puedan agilizar el proceso de extradición de Josimar a los Estados Unidos para que pueda pagar por habernos quitado a nuestra hermana. Necesitamos justicia para que Sheylla pueda descansar tranquila y en paz", dijo.

Menores reciben asistencia psicológica

Su familiar contó que desde que Josimar llegó al Perú no se comunicó con la familia ni siquiera para tener noticias de sus hijos. Reveló que los menores vienen recibiendo apoyo psicológico de parte del Ministerio de la Mujer y ya tienen conocimiento sobre la muerte de su madre.

Apoyo de Cancillería y pedido de justicia

Asimismo, mencionó que han recibido apoyo por parte de la Cancillería, pero no les han comentado si alguno de los familiares viajará hasta Estados Unidos y por ahora esperan que la extradición se realice lo más pronto posible. Se ha cumplido casi un mes del crimen de Sheylla y resaltan su pedido para que Josimar para que sea juzgado.

"Hasta el momento él (Josimar Cóndor) se mantiene en silencio, no está dando declaraciones. Obviamente con todas las pruebas que tenemos ya sabemos que le arrebató la vida a mi hermana", agregó.