Viven aterrados: vecinos de SMP denuncian ola de robos en barrio Real Madrid

Los vecinos de la zona de Real Madrid en San Martín de Porres denunciaron que viven bajo constante acecho de delincuentes que intentan ingresar a sus viviendas a cualquier hora del día.

BARRIO A MERCED DE "ROBACASAS"

Sarita Romero relató que hace unas semanas desconocidos forzaron la puerta de su casa mientras ella y su familia se encontraban dentro. “Si no hubiera puesto el seguro, hubieran entrado con nosotros adentro. La inseguridad aquí es terrible”, expresó a Buenos Días Perú.

Otro vecino contó que su vivienda fue atacada a las 9 de la noche. “Me llamaron los vecinos porque había un sujeto forzando la puerta. Por suerte huyó, pero todo el barrio está igual”, señaló.

Los testimonios se repiten: delincuentes trepan escaleras, ingresan a segundos pisos e incluso encañonan a quienes intentan defenderse. “Me pusieron un arma cuando traté de ayudar a una chica. Queremos seguridad, serenazgo y policía nunca pasan. Estamos olvidados, vivimos como en tierra de nadie”, reclamó un joven morador.

El barrio se ubica cerca de las avenidas Pacasmayo y Naranjal, en una zona oscura y poco transitada que, según los vecinos, facilita la acción de delincuentes, indigentes y consumidores de drogas.