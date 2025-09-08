Exjugador Leao Butrón denuncia que repartidor de delivery dañó auto de su familia

El exarquero de Alianza Lima, Leao Butrón, denunció públicamente que un repartidor de delivery rompió el espejo lateral del vehículo de su hermano tras dejar un pedido en su domicilio.

Las imágenes de seguridad muestran al motorizado, identificado en la aplicación como Michel Ángel Quispe Dueñas, acercarse al automóvil y dañar el espejo antes de retirarse de la zona. Según Butrón, el hecho ocurrió luego de que el trabajador exigiera un pago adicional ("una propina") por el servicio.

“No hubo ningún altercado, nadie lo insultó. Mi esposa y mi cuñada bajaron a recoger el pedido y luego descubrimos que el espejo estaba roto. Lo más indignante es que la empresa no responde y parece lavarse las manos”, señaló Butrón en exclusiva a Buenos Días Perú.

ESPERA PRONUNCIAMIENTO DE EMPRESA

El exjugador anunció que presentará una denuncia formal ante la Policía e invocó a la empresa de delivery a asumir responsabilidades. “No puede ser tan fácil que un repartidor actúe con impunidad. La empresa debe responder por las personas a las que contrata”, agregó.

Hasta el momento, la compañía no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.