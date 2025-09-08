SJM: sicario se hace pasar como pasajero y asesina a balazos a chofer de línea "Nueva América"

Continúan los ataques contra las empresas de transportes. Un sicario se hizo pasar como pasajero y asesinó a balazos a un chofer de la línea "Nueva América". El hecho ocurrió la madrugada de este lunes en el distrito de San Juan de Miraflores.

El conductor manejó herido e intentó salvarse, pero no pudo más y falleció en el cruce de la avenida Central con el jirón Los Rubíes. El chofer de la unidad que cubre la ruta San Juan de Miraflores a Carabayllo aún no ha sido identificado.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta este punto donde aún permanece el cuerpo del conductor dentro de la unidad. En las escaleras del vehículo se observan dos casquillos de bala percutados por el sicario.

Sicario se hizo pasar por pasajero

El ataque habría ocurrido alrededor de las 5:30 a.m. de la madrugada cuando el conductor del vehículo recién había salido a trabajar y se encontraba con pasajeros a bordo. El sicario que disparó se habría hecho pasar como pasajero para atacarlo a balazos.

'Los Injertos del Cono Norte' detrás de ataque

Hasta el lugar, llegaron agentes de la Policía Nacional para cercar la zona y se espera la llegada de los peritos para las diligencias respectivas del caso. Todo indicaría que 'Los injertos de Lima Norte' estarían detrás del ataque al conductor.