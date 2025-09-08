Velan restos de periodista Jaime Chincha en parroquia Nuestra Señora de Fátima

El periodista Jaime Chincha falleció a los 48 años a causa de una insuficiencia cardíaca en su vivienda, en Miraflores. Su deceso ha conmocionado al gremio periodístico peruano, dejando a colegas y amigos profundamente consternados.

Legado periodístico

Chincha Ravines contaba con más de 20 años de trayectoria periodística, iniciando su carrera en 1999. Sus preguntas audaces y agudas lo llevaron tempranamente a ser un destacado presentador en diversas casas televisivas como Panamericana Televisión, donde se integró en 2012 al noticiero Buenos Días Perú.

Posteriormente dirigió y presentó el programa Juicio Justo en 2018, desde donde alertó sobre la crisis en el sistema de justicia. Su estilo directo y cercano a la población fue su marca personal que lo llevó a ser reconocido como un líder de opinión.

Reconocimiento y desempeño en medios

La periodista Rosa María Palacios señaló que la noticia fue impactante y recordó su trabajo y lo buen compañero que era. "Un chico buenísimo, estamos muy tristes", declaró a Panamericana Televisión. Chincha no solo se desempeñó en televisión, sino también en medios impresos y radio a nivel nacional.

Velatorio de periodista

Durante sus últimos años trabajó como presentador en el diario La República, su última casa editorial. Al cierre de esta edición, sus restos son velados en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde familiares y amigos le dan el último adiós.