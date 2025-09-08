Impactantes imágenes: auto se empotra contra barbería en La Molina y deja dos heridos

Un violento accidente se registró en la cuadra 1 de la calle Tahití, en La Molina, cuando una conductora perdió el control de su vehículo e ingresó a gran velocidad a una barbería llena de clientes.

CHOQUE DEJÓ DOS HERIDOS

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el auto rompe la fachada de vidrio e impacta contra los ocupantes. El más afectado fue un hombre que estaba sentado de espaldas a la puerta, quien terminó debajo del vehículo con lesiones graves. Otro cliente resultó herido con contusiones.

Según la municipalidad, la mujer habría confundido los pedales al maniobrar para estacionar. Ella viajaba con su esposo y su hija menor. Tras el accidente, el local fue clausurado temporalmente por seguridad.

Los dos heridos fueron trasladados a una clínica cercana, mientras que la conductora se comprometió a asumir los gastos médicos y materiales. La Policía continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades.