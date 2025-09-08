Accidente en puente Ricardo Palma: Conductor de miniván debía tener licencia retenida por infracciones

Un miniván que funcionaba como taxi se despistó y cayó desde el puente Ricardo Palma hasta el Parque La Muralla, en el Cercado de Lima, dejando ocho personas heridas que pertenecen a una misma familia.

Por fortuna, dos menores de edad de ocho años que iban en la unidad, resultaron ilesos en el accidente que ocurrió cuando toda una familia se dirigía a un culto religioso desde el distrito de San Juan de Lurigancho.

Detalles del accidente y afectados

El conductor fue identificado como el ciudadano venezolano Alexander Izarra (47 años), quien habría perdido el control de la unidad, impactando contra las rejas de seguridad del puente antes de precipitarse.

Los afectados son las hermanas Marilyn, Persida y Litani Barrios (32, 28 y 26 años, respectivamente), su madre Martina Criollo (57 años) y su esposo José Barrios (67 años). Los heridos presentan fracturas y hemorragias y fueron trasladados al hospital Arzobispo Loayza.

Situación legal del conductor

Según información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Alexander Izarra debía tener la retención de licencia de conducir como medida preventiva por haber alcanzado el tope máximo de 100 puntos acumulados en infracciones.

Medidas de seguridad y vehículo aún no es retirado

Personal de serenazgo de la Municipalidad de Lima llegó a la zona para controlar el tránsito y evitar nuevos accidentes, manteniendo el área cercada. El hecho sigue bajo investigación y el vehículo aún no ha sido retirado del lugar, pese a los esfuerzos de bomberos y policías desde que ocurrió el accidente.