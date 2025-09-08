La sangre se sigue derramando en SMP: asesinan a hombre con más de 30 disparos

Un brutal ataque ocurrió en la calle Las Dalias, en San Martín de Porres, donde un hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada. Según las primeras pesquisas, dos sicarios lo interceptaron, abrieron fuego sin tregua, y descargaron más de 30 disparos.

LO QUE SE SABE DEL CASO

De acuerdo con la Policía, uno de los atacantes descendió de una motocicleta y disparó al menos diez veces contra la víctima. Segundos después, su cómplice, que permanecía en el vehículo, continuó el ataque con otros quince disparos. En total, peritos de criminalística recogieron 24 casquillos de bala en la escena.

La víctima no llevaba documentos de identidad, lo que ha llevado a los agentes a presumir que sería de nacionalidad extranjera. Los vecinos de la zona señalaron que nunca antes lo habían visto por el lugar.

Aunque las investigaciones continúan, la Policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas.