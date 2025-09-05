Presuntos barristas vandalizan fachada del estadio Matute en La Victoria

La madrugada de este jueves una veintena de encapuchados llegó hasta los exteriores del estadio Alejandro Villanueva del club Alianza Lima, en la zona de Matute, para vandalizar sus paredes con pintura amarilla.

Una de ellas contenía la imagen del Señor de los Milagros, pero eso poco les importó y también fue pintarrajeada

CÁMARAS CAPTAN A VÁNDALOS

Una cámara de seguridad pudo captar como los sujetos llegaron a bordo de cinco vehículos con lunas polarizadas, bajaron e iniciaron con el ataque vandálico. Los sujetos incluso rociaron gasolina y prendieron fuego a las paredes del estadio Matute.

Según testigos, al menos 20 personas prendieron fuego a varios objetos, lanzaron pintura a los muros y vandalizaron murales con frases e imágenes representativas del club.

Horas después, la barra brava "Trinchera Norte" del club Universitario de Deportes se adjudicaría el ataque publicando un video en redes sociales del ataque al recinto deportivo.