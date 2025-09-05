Ladrón recibió cinco balazos: Aparecen nuevas imágenes del robo frustrado en minimarket de Ventanilla

Como informamos previamente, en el distrito de Ventanilla, agentes de la Brigada Especial contra el Crimen (BRECC) de Lima Norte frustraron un intento de asalto en un minimarket y todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio.

Durante el intento de robo, dentro del local se encontraban cinco trabajadores y una clienta cuando los ladrones armados irrumpieron exigiendo el dinero de la caja.

Redujeron al ladrón a balazos

Al mismo tiempo, los agentes de la BRECC que realizaban un operativo en la zona ingresaron al minimarket y abrieron fuego contra uno de los asaltantes, que quedó neutralizándolo.

El ladrón herido fue identificado como Jhonny Sifuentes, alias ‘Frentón’, quien presenta antecedentes por tráfico ilícito de drogas y es sindicado como integrante de la banda criminal 'Los Raqueteros del Norte'.