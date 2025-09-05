Puente peatonal puesto provisionalmente hace 7 años es un peligro para transeúntes en Los Olivos

Une el distrito de Los Olivos con Comas, y es un peligro para todo aquel que tiene que cruzarlo a diario. Su estructura tiembla con solo pisarlo y por las noches es como una un trampa ya que no tiene ni un foco de luz y eso es aprovechado por la delincuencia.

Este puente que fue puesto de manera provisional se usa, desde el 2018, para atravesar el km. 39 de la Panamericana Norte, luego de que el anterior fuera destrozado por el choque de un camión tráiler.

UN PELIGRO PARA LOS TRANSEÚNTES

Han pasado 7 años y está estructura solo genera la sensación de peligro a cada instante, ya que para muchos podría colapsar por la falta de mantenimiento o por un simple accidente de tránsito que afecte su escritura.

Un equipo de Buenos Días Perú llego hasta este puente y pudo recoger el sentir de los trasuntes, que denuncian que por las noches se registran muchos asaltos en el puente.