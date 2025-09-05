Así cayeron alias “Rata” y “Pericote”: eran el terror de los conductores en La Victoria

La Victoria volvió a ser escenario de la inseguridad que golpea la capital. Esta vez, dos avezados delincuentes conocidos como alias “Rata” y alias “Pericote” fueron capturados tras semanas de sembrar el terror entre motorizados y transportistas en la zona de San Pablo.

MODUS OPERANDI

Las cámaras de seguridad registraron su modalidad delictiva. “Rata” se lanzaba encapuchado contra repartidores en moto, arrebataba sus pertenencias y huía entre callejones. En tanto, “Pericote” se hacía pasar por estibador en medio de la congestión vehicular: trepaba a los camiones, exigía dinero a los choferes y los amenazaba con destrozar las lunas si no accedían.

La central de videovigilancia del distrito alertó a la Policía, que desplegó agentes encubiertos y motorizados. Cuando ambos delincuentes intentaban refugiarse en la zona, fueron sorprendidos y reducidos. Algunos vecinos intentaron impedir la detención, pero un contingente de efectivos bloqueó cualquier intento de rescate.

Durante el operativo también se intervino a otro sujeto que pretendía robar una moto estacionada. Al ser descubierto por un sereno, quedó rodeado y finalmente fue llevado a la comisaría.

Por último, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, informó que se han registrado más de 5,900 intervenciones en el distrito en lo que va del año y anunció la compra de 32 camionetas para reforzar la seguridad ciudadana.