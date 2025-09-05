Capturan a un presunto sicario extranjero tras persecución policial en SMP

La lucha contra la delincuencia y el sicariato sigue en las calles de la capital. Esa vez en el distrito de San Martin de Porres, tras una persecución policial, agentes del orden lograron la captura de un presunto sicario de origen extranjero.

La captura se dio luego de que el sujeto cometiera un crimen en una de las calles del distrito, lo que llevó a la persecución, pero al verse acorralado por la policía, tuvo que rendirse y entregó su arma de fuego.

EL TERROR DE SICARIATO

El sicariato es una de las manifestaciones más notorias de la violencia y el crimen organizado, por lo que es razonable inferir que las cifras de esta modalidad también han incrementado.

Las estadísticas de homicidios en sí mismas son un indicador del problema del sicariato, ya que muchas de estas muertes son producto de la delincuencia organizada.

Cabe señalar que, el detenido fue llevado a la Depincri de Los Olivos para las diligencias de ley.