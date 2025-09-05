Caso Furrey: peritajes apuntan a que el youtuber sería responsable del accidente, según Raúl Sotelo

El proceso legal por el accidente que dejó gravemente herido al youtuber Antonio Crespo Galán, más conocido como Furrey, dio un giro con la presentación de dos informes periciales que ponen en cuestión la versión fiscal.

El abogado del conductor del auto rojo, Raúl Sotelo, señaló que el perito del Ministerio Público concluyó que no es posible determinar si su patrocinado se pasó la luz roja, debido a que las imágenes disponibles son en blanco y negro. Además, precisó que la visibilidad en la zona estaba obstruida por mallas metálicas, lo que impidió que ambos conductores se vieran.

Por su parte, un perito de parte, el coronel en retiro Adán Alvarado Ramos, especialista en accidentología con 30 años de experiencia en la PNP, emitió un informe de 28 páginas en el que responsabiliza únicamente a Crespo. Según su análisis, el youtuber habría ingresado a la calzada sin respetar la luz roja del semáforo peatonal.

“El único responsable del accidente es el señor Furrey”, afirmó Sotelo a Buenos Días Perú, quien agregó que la Fiscalía ha convocado a un tercer perito para ratificar los informes.

EVALÚAN DEMANDAR A INFLUENCER

Respecto a la situación de su defendido, Pablo César Castillo, actualmente con prisión preventiva, el abogado indicó que la defensa ha apelado y que la Cuarta Sala Penal deberá resolver en los próximos días. De quedar sin efecto la medida, su defensa pedirá el sobreseimiento del caso.

Finalmente, el letrado adelantó que la familia del conductor evalúa demandar a Furrey por daños y perjuicios: “Lo que se ha cometido contra mi patrocinado es una gran injusticia”, recalcó.