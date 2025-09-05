Martín Vizcarra pasa su primera noche en libertad en su vivienda de San Isidro

El día de ayer, el expresidente Martín Vizcarra abandonó el penal de Barbadillo, donde cumplía una orden de prisión preventiva, tras quedar en libertad por una orden emitida por del Poder Judicial que dispuso su inmediata excarcelación.

El expresidente dejó a pie el establecimiento penitenciario Barbadillo acompañado de simpatizantes que aguardaban a su salida y se dirigió a su vivienda en el distrito de San Isidro donde paso su primera noche en libertad.

Vizcarra Cornejo que cumplía prisión preventiva en el penal ubicado en el distrito de Ate, presentó una apelación el pasado 29 de agosto. donde defendió su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa un riesgo de fuga.

YA ESTÁ EN LIBERTAD

Como se sabe, la Tercera Sala Penal Nacional revocó los 5 meses de prisión preventiva dictados en su contra Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio, durante su gestión como gobernador de Moquegua, relacionado con obras ejecutadas.

Cabe señalar que, el exmandatario enfrenta investigaciones por los casos 'Hospital Regional de Moquegua' y 'Lomas de Ilo' relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.