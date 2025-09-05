Padre e hija son asaltados al llegar a su casa: les roban carro y ahora les piden dinero para devolverlo

Una familia vivió momentos de terror en San Juan de Lurigancho. Un padre que regresaba a casa junto a su hija, luego de recogerla de la universidad, fue interceptado por delincuentes armados cuando intentaba guardar su vehículo en la cochera.

Las cámaras de seguridad registraron cómo los hampones bajaron de un auto —presuntamente robado— e ingresaron hasta el mismo garaje para reducir a sus víctimas. Bajo amenazas, les arrebataron dinero, teléfonos celulares y finalmente se llevaron el vehículo, que había sido adquirido por la familia hacía apenas unas semanas.

Según las primeras investigaciones, esta banda utiliza la modalidad de robar autos para emplearlos en nuevos atracos y luego abandonarlos. De hecho, la policía ha recibido denuncias que apuntan a que el mismo vehículo habría sido usado en otros asaltos cometidos en el distrito.

LES PIDEN 'RESCATE' POR CARRO ROBADO

Lo más alarmante ocurrió horas después: el padre de familia recibió un mensaje de texto en el que los delincuentes le exigían una fuerte suma de dinero a cambio de devolver la camioneta. De no concretarse el pago, los hampones continuarían usando la unidad en nuevos robos o la desmantelarían para venderla por autopartes.

Las víctimas, aún conmocionadas por el ataque, exigen mayor seguridad en la zona. La policía ya se encuentra tras los pasos de la organización criminal y pide a la ciudadanía reportar cualquier información sobre el vehículo sustraído.