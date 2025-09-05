San Miguel: paraderos lucen vacíos de jaladores tras asesinato a plena luz del día

Los paraderos de la avenida Venezuela con Faucett, en San Miguel, amanecieron desolados. A diferencia de lo habitual, no se ve a los jaladores que suelen llamar a los pasajeros para subir a las combis y buses que se dirigen hacia Lima o al Callao.

POCOS POLICÍAS RESGUARDAN LA ZONA

El cambio ocurre tras el asesinato de un jalador ocurrido la mañana anterior, cuando un sicario, encapuchado y con mascarilla, descargó al menos 12 balas contra su víctima frente a decenas de transeúntes. Cámaras de seguridad registraron cada movimiento del ataque.

Hoy, la tarea de atraer pasajeros recae únicamente en los cobradores de las unidades de transporte. En el cruce, el tránsito es intenso y numerosos escolares, adultos mayores y madres de familia transitan con temor. Sin embargo, la presencia policial es mínima: apenas una agente de tránsito en la esquina, a diferencia del fuerte resguardo que suele desplegarse tras este tipo de atentados.

El ataque no solo cobró la vida del jalador. Dos hermanas, Berenice y Verónica Espinoza Peña, resultaron heridas y permanecen internadas en el hospital Alberto Sabogal.