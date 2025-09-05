SJM: extorsionadores atacan a balazos mercado y dejan 13 impactos en la fachada

El terror volvió a golpear San Juan de Miraflores. La madrugada de este viernes, dos sicarios a bordo de una motocicleta dispararon contra la fachada principal de un mercado, dejando al menos 13 impactos de bala.

Los proyectiles perforaron la puerta metálica en distintos puntos, lo que hace presumir a la policía que se usaron dos tipos de armas de fuego. En la escena quedaron regados varios casquillos, ya recogidos por peritos de criminalística, quienes también revisan las imágenes de las cámaras de seguridad.

De acuerdo con las primeras indagaciones, el presidente del centro de abastos había denunciado semanas atrás amenazas de una banda de extorsionadores ante la comisaría de Pamplona II. Sin embargo, el atentado sorprendió a los comerciantes, muchos de los cuales desconocían que se estaban exigiendo cupos.

COMERCIANTES ATERRADOS

Dentro del mercado se encontraba la cuidadora, quien resultó ilesa, aunque tuvo que rendir manifestación ante los agentes. “A los buses sí los extorsionan, pero al mercado es la primera vez que escucho”, relató con temor.

La Policía Nacional continúa con las diligencias para identificar a los responsables, mientras los comerciantes exigen garantías y mayor seguridad en la zona.