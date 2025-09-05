Delincuentes roban a balazos una camioneta recién comprada en VMT

En el distrito de Villa María del Triunfo, tres ladrones robaron una moderna camioneta a balazos. Los delincuentes estaban armados y rodearon a los tres integrantes de una familia que estaban en la puerta de su casa viendo la unidad recién adquirida.

Dos de ellos lograron esconderse en el inmueble, pero uno quedó a merced de los sujetos. Los ladrones le quitaron sus pertenencias y además la llave del vehículo recién comprado.

Los hampones, medio de la fuga realizaron 3 disparos y rompieron la puerta de la camioneta nueva al chocar contra el cerco de un jardín, y al no poder moverla la dejaron en el lugar, para poder huir junto a sus cómplices.

¿Cómo se realiza una denuncia por robo?

Puedes llamar al 911 para efectuar una denuncia y será derivado al Centro de Atendedores de Denuncias de la Policía de la Ciudad.

También puedes acudir a la comisaría más cercana con tu DNI, una lista detallada de los objetos sustraídos y cualquier evidencia adicional que pueda ser relevante. Es fundamental proporcionar una descripción clara y precisa de los hechos y de los bienes robados.