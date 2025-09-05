Terror en Manchay: asesinan a trabajador de construcción civil dentro de un bus lleno de pasajeros

Un ataque a balazos dentro de un bus de transporte público sembró el terror en Manchay, distrito de Pachacámac. Sicarios asesinaron a un trabajador de construcción civil que intentaba escapar de sus perseguidores al subir al vehículo.

TERROR DENTRO DE BUS

El hecho ocurrió en el paradero 1 de la avenida Víctor Malázquez. Según testigos, la víctima, que vestía chaleco anaranjado y casco de obrero, llegó en una mototaxi hasta la zona tras notar que era seguido por sujetos a bordo de una motocicleta. En su intento por salvarse, abordó el bus que recogía pasajeros, pero fue alcanzado por los atacantes.

Uno de los sicarios subió al vehículo y disparó varias veces contra el trabajador, hiriendo además a tres personas, entre ellas la cobradora. Todos los heridos fueron llevados primero a la posta de Manchay y luego derivados a la clínica Montefiori.

De acuerdo con información policial, el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas, pues la víctima registra antecedentes. Las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables.