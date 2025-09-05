Betssy Chávez permanece en clínica mientras el Poder Judicial evalúa prolongar su prisión preventiva

La expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, permanece internada en la clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres, a la espera de lo que decida el Poder Judicial respecto al pedido de la Fiscalía de ampliar su prisión preventiva por 18 meses más.

INTERNADA EN CLÍNICA POR TRES DÍAS MÁS

Chávez, investigada por presunta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, recuperó su libertad en diciembre de 2024 luego de que el Tribunal Constitucional declarara excesivo el tiempo de detención preventiva. No obstante, el Ministerio Público solicitó nuevamente la medida, cuyo debate se realizará hoy en una audiencia virtual.

De no presentarse su defensa, se le asignaría un abogado de oficio para garantizar la continuidad de la sesión. Mientras tanto, en los exteriores de la clínica no se registra presencia de simpatizantes ni resguardo policial especial; únicamente la prensa aguarda el pronunciamiento oficial.

La decisión judicial será clave para determinar si Chávez continúa en libertad o retorna al penal anexo de mujeres de Chorrillos.