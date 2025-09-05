Vándalos en “Manada” golpean, acuchillan y balean a hombre en VES

En el distrito de Villa El Salvador, un hombre que se desempeña como estibador fue golpeado, apaleado, apedreado, acuchillado y baleado por 10 vándalos.

Pineras pesquisas de ese ataque en “Manada”, revelan que los sujetos eran presuntos barristas que llegaron hasta una losa deportiva para borrar pintas de su equipo rival.

LUCHA POR SU VIDA

En la losa deportiva, lo sesudos barristas se encontraron con el padre de familia y se ensañaron contra él y hasta le robaron sus zapatillas tras balearlo.

La víctima de 32 años sobrevivió, pero lucha por su vida y según los médicos solo un milagro podría salvarlo.

Cabe señalar que, varios vídeos fueron registrados por los mismos delincuentes y en uno de ellos presumen las zapatillas que le robaron en unas de las imágenes.