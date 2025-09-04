Banda de ladrones asalta un bus lleno de pasajeros en SMP

Los ataques a las empresas de transporte urbano parecen no tener un freno en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de San Martín de Porres, cuatro delincuentes en motocicletas asaltaron un bus de repleto de pasajeros.

Según testigos del robo, el vehículo fue cerrado durante su trayecto por dos motocicletas, de ellas bajaron dos ladrones con armas de fuego que abordaron la unidad, atacaron al chófer y luego a todos los pasajeros.

LOS DESPOJARON DE SUS OBJETOS DE VALOR

Los hampones les arrebataron sus celulares y otros objetos de valor, así como dinero para luego escapar con sus cómplices que los esperaban en las motos lineales.

Cabe señalar que, este asalto se registró en la zona del Olivar, muy cerca de la avenida Pacasmayo y los vecinos del lugar piden mayor presencia policial ya que robos como este son muy frecuentes en sus calles.