Detonan un explosivo tipo dinamita contra bus de “EL Chino” en Puente Piedra

Se reporta otro atentando contra un bus de transporte público en las calles de la capital. Esta vez en el distrito de Puente Piedra, sujetos arrojaron un artefacto explosivo que destruyó parte de un bus de la empresa de transportes conocida como “Los Chinos” en horas de la madrugada.

La fuerte explosión dejó solo daños materiales ya que unidad estaba vacía sin pasajeros al momento del atentado. La detonación daño seriamente la parte posterior del bus.

NO TENÍA PASAJEROS AL MOMENTO DEL ATAQUE

El ataque se produjo cuando el chofer del bus de la empresa de Transporte Urbano Etuchisa iniciaba su recorrido desde el paradero inicial de Puente Piedra.

Según vecinos y trabajadores de la empresa de transporte, el ataque, habría sido realizado con un explosivo presuntamente de tipo dinamita.

Cabe señalar que, las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones de este nuevo caso, que se trataría de una extorsión a la empresa de transporte urbano Los Chinos.