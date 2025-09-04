Asesinan a controlador en pleno paradero de av. Faucett y joven resulta herida por bala perdida

Un nuevo hecho de sangre se registró la mañana de este viernes en la zona límite entre San Miguel y el Callao. Un sicario asesinó a balazos a un hombre identificado como controlador de vehículos de transporte informal en la concurrida intersección de las avenidas Venezuela y Faucett.

Testigos señalaron que un sujeto armado persiguió a la víctima a pie, disparándole varias veces. El hombre intentó escapar, pero cayó al pavimento y fue rematado en plena vía pública, ante la mirada de transeúntes y conductores que aguardaban en el paradero.

HERIDA POR BALA PERDIDA

Durante el ataque, una bala atravesó una camioneta roja que circulaba por la zona y rozó la cabeza de una joven que viajaba como copiloto. La herida fue trasladada a un hospital y, según sus familiares, se encuentra estable.

Vecinos denunciaron que esta zona ya había sido escenario de otros atentados similares contra transportistas en febrero pasado, lo que refuerza la hipótesis de una guerra entre bandas del Callao y grupos de extranjeros por el control de rutas.

Agentes de la Policía y Serenazgo de San Miguel llegaron al lugar y desplegaron un operativo de búsqueda. Cámaras de seguridad de la municipalidad registraron parte de la persecución y la huida de los sicarios en una motocicleta hacia el Callao. La fiscalía inició las diligencias correspondientes.