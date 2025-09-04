Vecinos de San Martín de Porres protestan por posible cierre de posta médica en Condevilla

Decenas de vecinos, en su mayoría adultos mayores, salieron a protestar esta mañana en San Martín de Porres ante el inminente desalojo de la posta médica Condevilla 13. Según denunciaron, el centro de salud recibió una notificación judicial que ordena entregar parte del terreno que ocupan desde hace más de 20 años.

PRESUNTO CONFLICTO ENTRE MINEDU Y MINSA

La disputa se centra en un espacio colindante con un colegio inicial, que pertenece al Ministerio de Educación. Aunque la comunidad habría donado el área para el funcionamiento del centro de salud, hoy se exige la devolución para instalar un centro de costura.

“Es un proceso judicial de años. El juez cree que esto es una casa, pero es un centro de salud que atiende a más de 100 pacientes diarios”, explicó personal médico.

Los vecinos recalcan que la posta brinda servicios de medicina general, odontología, psicología, control de niño sano, farmacia y laboratorio. Muchos de ellos aseguran que no tienen otra alternativa cercana, salvo el hospital Cayetano Heredia, donde la atención suele demorar semanas.

“Yo me he caído esta madrugada y vine para que me curen. ¿Dónde más voy a ir? El Cayetano está lejos y las consultas tardan 15 o 30 días”, relató un paciente.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido un pronunciamiento, mientras que la comunidad exige que se respete el espacio donado para garantizar la atención médica en la zona.