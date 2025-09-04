¡Imágenes exclusivas! Por cuarta vez atacan clínica en el Callao: extorsionadores piden S/50 mil

La clínica Perú Cuba, ubicada en la cuadra de la avenida Pacasmayo con la calle 5 en el Callao, fue blanco de un nuevo atentado extorsivo.

Los delincuentes colocaron un explosivo en la puerta principal del establecimiento y dispararon dos veces contra las ventanas del segundo piso. La onda expansiva dejó la reja metálica retorcida y los ventanales destrozados. Vecinos de la zona relataron que escucharon un fuerte estruendo pasadas las 2:00 a. m., seguido de ráfagas que los obligaron a resguardarse en sus viviendas.

CUARTO ATENTADO

Este no es un hecho aislado. Se trata del cuarto ataque que sufre el médico propietario de la clínica, quien asegura recibir constantes amenazas para pagar un cupo de 50 mil soles. En julio, los extorsionadores habían detonado un explosivo en el mismo local y también atentaron contra su vehículo en la casa de su madre.

Agentes de la UDEX recogieron restos del explosivo y revisan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. El caso fue denunciado en la comisaría de Los Olivos y ya está en investigación.