Betssy Chávez fue trasladada a una clínica desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos

Tras varios días en huelga de hambre seca, la extitular de la de la Presidencia del Consejo de Ministros, Betssy Chávez fue trasladada a una clínica local desde el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. donde se encontraba recluida.

Chávez, fue trasladada en una ambulancia del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a la Clínica Cayetano Heredia, en San Martín de Porres.

Como se recuerda, la expresidenta de la PCM mantenía una huelga de hambre seca desde hace varios días en protesta a un “incumplimiento” por parte del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de extraerla por razones de seguridad del penal donde cumplía prisión preventiva,

TC ordenó su liberación

Como se sabe, Betssy Chávez estaba recluida luego de que se le impusiera 18 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de rebelión por el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en 2022.

Cabe señalar que, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación tras declarar fundado recurso contra la prolongación de su prisión preventiva. El TC consideró que la prolongación se emitió fuera del plazo de ley en diciembre del 2024.