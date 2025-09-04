Delincuente asalta a una joven con cuchillo en SJM y es capturado por serenos

En el distrito de San Juan de Miraflores, una joven universitaria fue víctima de un robo, pero segundos después el ladrón fue capturado por los serenos.

Según reportes de las autoridades, la mujer fue interceptada por el hampón cuando se dirigía hacia su centro de estudios.

Al momento del asalto, el delincuente la amenazó con el cuchillo y rápidamente le quitó su teléfono celular.

Trabajadores de una cochera ayudaron en la captura

Fue en ese momento que, trabajadores de una cochera cerca del lugar pidieron ayuda a los serenos del distrito que lograron dar con el paradero del sujeto.

Cabe señalar que, en una rápida acción, el ladrón fue capturado por los agentes municipales y fue reconocido por su última victima quien pudo recuperar su teléfono.