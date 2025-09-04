Serenos capturan a un delincuente tras intensa persecución en San Borja

En el distrito de San Borja, los agentes de serenazgo capturaron tras una intensa persecución por varias calles a dos presuntos ladrones en plena avenida Aviación.

Los agentes municipales visualizaron cuando uno de los sujetos le arrebató el teléfono a una joven que estaba en la vía pública. Tras robarle el teléfono, el ladrón escapó empezando la persecución por varias calles.

El hampón, para escapar de los agentes del orden, se refugió en una Mototaxi de un reciclador y no se descarta que sea su cómplice, pero igual fue interceptado y detenido.

SE INCREMENTAN ROBOS DE TELÉFONOS

En nuestro país, se reportaron más de 728 mil robos de celulares en el primer semestre de 2025, cifra que representa una reducción del 38% en los últimos ocho años.

Cabe señalar que, el día lunes sigue siendo el día con mayor cantidad de robos, mientras que la hora pico es alrededor de las 10 de la mañana. Las marcas de celulares más robadas suelen ser Samsung, Redmi y Motorola, reflejando su alta participación en el mercado.