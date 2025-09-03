Más de 60 accidentes de tránsito se han registrado en el mes de agosto en las calles de la capital

Las cifras son alarmantes. Entre enero y agosto del 2025, se han registrado al menos 425 accidentes de tránsito en carreteras con consecuencias fatales, de acuerdo con las cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En Lima Metropolitana ha registrado 1.668 muertes por accidentes de tránsito entre enero y julio de 2025, según el más reciente reporte del MTC, y solo en este mes de agosto, se han registrado más de 60 accidentes de tránsito en las calles de la capital.

CIFRAS ALARMANTES

En nuestro país, los accidentes de tránsito aún son un problema latente, que se puede presentar en fechas festivas como las Fiestas Patrias, así entre los tipos de accidentes más frecuentes en estas fechas se tiene el choque, despiste o el choque y fuga, los cuales, con ocasionados por conductores ebrios, exceso de velocidad y la imprudencia del conductor.

Según el Boletín Estadístico Trimestral del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) durante el primer trimestre del 2025 se registró 21 749 siniestros (accidentes) los cuales cobraron la vida de 707 personas que fallecieron por cusa de accidentes de tránsito a nivel nacional; además se tiene 13 895 personas lesionadas o heridas por este tipo de accidentes.