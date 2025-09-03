VMT: Conductores afectados por cierre de bypass en la avenida Pachacútec

Debido a la intensa garúa que ha afectado a varios distritos de la capital en los últimos días,, en Villa María del Triunfo, continúa cerrado el tránsito de vehículos en el bypass de la avenida Pachacútec, a la altura de la curva conocida como Nueva Esperanza.

Las autoridades del distrito clausuraron el paso de las unidades de transporte público y privado por uno de los carriles, luego de que el bypass se inundara a causa de la fuerte llovizna. Pero a pesar que hoy luce libre de agua, parte de asfalto se ha visto muy dañado por la humedad.

Intensas lluvias ocasionaron un aniego

Este cierre ha ocasionado un gran malestar en los conductores que pasan por el lugar, por lo que los vehículos que se trasladan del terminal pesquero con dirección a Villa El Salvador vienen circulando por las vías auxiliares al bypass ubicado en la cuadra 35 de la avenida Pachacútec.

Como se recuerda, este paso a desnivel de la avenida Pachacútec fue uno de los puntos críticos tras las intensas lloviznas, por la acumulación de agua causada por la falta de un sistema de drenaje eficiente en el lugar, lo que generó un aniego que dejó vehículos atrapados y provocó una fuerte congestión vehicular durante varias horas.