El chofer se dio a la fuga: Familia exige justicia para vecino que fue atropellado en SJM

Hace unos días en el distrito de San Juan de Miraflores, un hombre fue atropellado por una miniván, pero lo más aterrador es que el conductor en ningún momento detuvo su unidad tras impactarlo y se dio a la fuga.

La víctima de 46 años, fue identificado como Juan Carlos Benavides Quispe, quien arrollado el pasado 29 de agosto, por la miniván que se movilizaba en contra en la avenida Agustín La Rosa Lozano.

La hermana del herido, indica que tienen identificado al conductor que lo atropelló y se llama Edward Rivas Tolentino, quien se dio a la fuga tras arrollarlo dejándolo a su suerte.

EL RESPONSABLE ESTÁ LIBRE, SEGÚN DENUNCIAN

Lo más alarmante, según indica su familiar es que, tras ser denunciado, en ningún momento vio que fuera intervenido y ahora se encuentra libre en las calles, por lo exige justicia paras su hermano,

Cabe señalar que, el herido se encuentra en una clínica local a la espera de una nueva intervención quirúrgica y si estado de salud es delicado.