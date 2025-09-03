Salsero “Maryto” tras denunciar que es víctima de la extorsión: “Estoy a la defensiva”

Otro personaje de la farándula local denuncia que es víctima de la extorsión. Se trata del cantante salsero “Maryto” que ha denunciado que es víctima una banda de extorsionadores, que le exigen la suma de 50 mil soles para no atentar contra sus presentaciones artísticas.

El salsero dio a conocer los mensajes que el enviaron los hampones, y su caso ya se encuentra en manos de las autoridades correspondientes.

“No soy millonario, solo me dedico a la música desde hace varios años. Estoy sorprendido porque es la primera vez que me molestan de esta manera, aunque no tengo miedo igual estoy a la defensiva para que no me sorprendan”, reveló el salsero para las cámaras de Panamericana Televisión en el programa Todo de Filtra.

“Me cuido mucho porque lamentablemente en el Perú abunda la delincuencia, igual camino tranquilo porque estoy protegido (…) pido a las autoridades llegar hasta el fondo y determinar quiénes son estos sujetos”, agregó el cantante.

Líneas de emergencia para realizar denuncias por extorsión

El Gobierno ha puesto en marcha la Central 111 de la Policía Nacional del Perú, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día para que los ciudadanos puedan denunciar extorsiones y otros delitos y obtener protección inmediata.

Esta línea está conectada con la Central de Emergencias 105 y permitirá que las víctimas proporcionen pruebas como audios y videos.

También, los usuarios tienen las opciones de llamar a la línea 1818: Teléfono de emergencia para reportar extorsiones y al Celular 942841978.