Realizan operativo contra colectivos ilegales y malos conductores en La Molina

Esta mañana, en el distrito de La Molina, se realizó un operativo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras instituciones para combatir el transporte informal.

El objetivo de este es asegurar que los vehículos de transporte público cumplan con la normativa vigente, como contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el Certificado de Inspección Técnica Vehicular (CITV).

Desde primeras horas de la mañana, se intervinieron a los vehículos informales que no cumplían con los estándares de seguridad, representando un riesgo para los pasajeros.

Colectiveros informales y caos en el transporte

Durante la jornada se intervino a colectiveros informales que circulan muchas veces sin los permisos requeridos para el transporte urbano.

Con este tipo de acciones la ATU busca erradicar el caos que genera el transporte informal en las vías y promover un servicio de transporte seguro y eficiente.

Cabe señalar que, durante estos operativos, se intervienen y envían al depósito a los vehículos que no cumplen con estas condiciones, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.