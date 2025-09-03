Alcalde de La Punta sobre penal “El Frontón”: “El Gobierno ha tomado una decisión apresurada”

La reapertura del penal “El Frontón” como centro penitenciario se encuentra en el ojo de la tormenta, ya que para algunos expertos es poco viable su reconstrucción y también ha desatado el malestar y una honda preocupación en los vecinos de La Punta, en el Callao.

Hasta el momento el proyecto impulsado por el Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), que ya fue aprobado por unanimidad para su desarrollo, ha desatado el rechazo de los vecinos del primer puerto.

Esta mañana, en un enlace con Buenos Días Perú, el Alcalde de La Punta, Ramón Garay, expresó su “más firme oposición” al proyecto de reconstruir el penal de “El Frontón”.

¿SERÍA UN PELIGRO PARA LA PUNTA?

Según el burgomaestre, instalar un penal en la isla significaría un riesgo directo para la seguridad y tranquilidad del distrito de La Punta, así como para su economía basada en el turismo.

“Esto nos ha sorprendido y rechazamos la construcción de un penal frente a nuestro distrito (…) El Gobierno ha tomado una decisión apresurada”, manifestó el alcalde de La Punta.

Cabe señalar que, la isla El Frontón está ubicada frente a las costas del distrito de La Punta y forma parte del ecosistema costero que es muy visitado para la investigación científica, el ecoturismo y la pesca artesanal.