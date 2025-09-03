A balazos cae banda de robacarros en Surco tras asaltar a familia en San Juan de Miraflores

Una violenta persecución policial terminó con la captura de tres integrantes de una presunta banda de robacarros que minutos antes había asaltado a una familia en San Juan de Miraflores.

MALHECHORES CAYERON TRAS BALACERA

Los sujetos, armados, interceptaron a sus víctimas cuando se encontraban dentro de su camioneta en la puerta de su vivienda. Bajo amenazas, obligaron a la familia a descender del vehículo y huyeron con dirección desconocida. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se aprecia la desesperación de las víctimas.

La policía ya seguía de cerca a esta organización delictiva y, tras confirmarse el robo, ejecutó un plan cerco en el límite de San Juan de Miraflores y Surco. La intervención fue a balazos, ya que los delincuentes intentaron escapar corriendo luego de abandonar la camioneta en plena vía. Uno de ellos incluso tropezó al huir, pero todos fueron finalmente reducidos por agentes de la Dipincri.

Durante la detención se hallaron armas de fuego, drogas y se confirmó que uno de los capturados ya había estado condenado por tentativa de homicidio. El vehículo usado para el atraco también había sido robado días antes y llevaba una placa falsa.

Los tres detenidos permanecen bajo investigación en la sede policial, donde se indaga su participación en otros asaltos similares.