Cae banda de falsos técnicos por robar cables subterráneos en Santa Anita

El robo de cables eléctricos para extraer cobre es una práctica delictual que ha crecido mucho en los últimos tiempos en la capital. Esto pone en serio riesgo de accidente a quienes cometen el ilícito y también a los técnicos que realizan el mantenimiento de las redes de distribución.

Como se sabe, por otro lado, los cables subterráneos son cables eléctricos que se instalan por debajo del nivel del suelo para transmitir energía eléctrica o datos.

Estos cables están diseñados para soportar condiciones adversas, como la presión del suelo, la humedad y las fluctuaciones de temperatura, pero no están ajenos a los amigos de los ajeno.

CAYERON CON LOS CABLES EN LAS MANOS

Durante un operativo municipal de la mano de la Policía Nacional en el distrito de Santa Anita, cayó una banda de “robacables”, que operaban como falsos técnicos.

Los hampones estaban con la indumentaria de trabajadores de las empresas que brindan manteniendo a los cables subterráneos por lo que no levantaban sospecha, pero cayeron con los cables en las manos.

Cabe señalar que, los detenidos fueron derivados a la comisaría del sector para las diligencias de ley.