Francisco Calisto Giampietri: "Si EE.UU. con más presupuesto tuvo que cerrar Alcatraz ¿Cómo vamos a sostener El Frontón?"

El debate por la posible reconstrucción de un penal en la isla El Frontón volvió a encenderse tras el anuncio del Ejecutivo. Sin embargo, el vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra, Francisco Calisto Giampietri, descartó su viabilidad técnica y económica.

En diálogo con Buenos Días Perú, el marino aclaró que “ya no existe nada más que ruinas” y que levantar un penal allí “no sería reabrir, sino construir desde cero”. Según detalló, el traslado de módulos y materiales en helicópteros encarecería la obra, mientras que el mantenimiento diario superaría incluso el costo de la construcción.

Otro punto crítico, explicó, es la disposición de desechos: “Van a meter no 400 internos como antes, sino 2,000. ¿Dónde irán todos esos residuos? Al mar. El día que haya viento norte, las excretas llegarán a las playas de La Punta”, advirtió.

Calisto añadió que la operación recaería nuevamente en la Marina cuando el INPE no pueda sostener el traslado de internos, abogados y visitantes en lanchas: “Esto ya sucedió y volvería a pasar”. También alertó sobre el impacto ambiental en el ecosistema recuperado en cuatro décadas y en el turismo de la zona.

LO COMPARÓ CON ALCATRAZ

El exjefe naval comparó la propuesta con la historia de Alcatraz en Estados Unidos, clausurada en los años 70 por lo oneroso de su mantenimiento: “Si un país con más presupuesto en el mundo cerró su cárcel insular, ¿cómo vamos a sostener una ciudad flotante con 2,000 internos en El Frontón?”.

Finalmente, criticó que el proyecto responda a intereses políticos de corto plazo: “Al ministro le faltan menos de 11 meses de gestión. Quieren tomarse la foto con un penal que ni siquiera llegarán a inaugurar. Es una irresponsabilidad”.