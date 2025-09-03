Trujillo bajo fuego: nuevo atentado con explosivo sacude La Esperanza y deja tres casas dañadas

Un nuevo atentado con explosivo estremeció la ciudad de Trujillo, esta vez en el distrito de La Esperanza, donde delincuentes colocaron un artefacto en la fachada de una vivienda. La detonación no solo dañó el inmueble señalado, sino que también afectó a otras tres casas cercanas, dejando ventanas y puertas destrozadas.

CASAS MARCADAS CON STICKERS EXTORSIVOS

Lo alarmante es que la casa atacada contaba con un sticker extorsivo, lo que en teoría debería evitar represalias. Sin embargo, vecinos denuncian que ahora las bandas se disputan las zonas de cobro de cupos y no respetan acuerdos, atacando incluso a quienes ya pagan.

“El impacto fue tan fuerte que pensé que un camión se había estrellado. Las lunas de la sala reventaron y mi familia tuvo que correr a refugiarse”, relató uno de los vecinos afectados.

Un detalle que genera indignación es que el atentado ocurrió a espaldas de la vivienda del alcalde distrital, Wilmer Sánchez, sin que la presencia policial en la zona haya servido para evitar la acción criminal.

Según información policial, en paralelo se registró otro ataque a balazos contra un local a unos 20 minutos del lugar, lo que refleja la ola de violencia y extorsión que golpea a Trujillo. Los vecinos, aterrados, reclaman medidas urgentes para frenar a las mafias que operan con total impunidad.