El Agustino: intervienen colectivos que cubrían la ruta Lima–Huancayo sin autorización

En el peaje de Ramiro Prialé, ubicado en El Agustino, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la Policía Nacional intervino a varias unidades que brindaban de manera informal el servicio de transporte interprovincial hacia la sierra central, principalmente a Matucana y Huancayo.

Durante la inspección se detectó una combi que aparentaba ser de servicio urbano, pero que trasladaba pasajeros con destino interprovincial. El vehículo no contaba con autorización y presentaba serias deficiencias técnicas, como luces sujetas con cinta adhesiva. Además, se comprobó que su SOAT estaba vencido desde enero de este año, lo que dejaba desprotegidos a los usuarios en caso de accidente.

“Este tipo de unidades no autorizadas ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros. La intervención acarrea una multa de una UIT, el internamiento del vehículo y la retención de la licencia de conducir”, explicó el vocero de Sutran, Carlos Brusso.

En paralelo, también se intervino a un automóvil particular que funcionaba como colectivo y que trasladaba pasajeros cobrando pasajes hacia el centro del país.

Las autoridades recordaron a la población que utilice únicamente terminales y empresas formales, con buses que cumplen los requisitos de seguridad como botiquines, extintores, cinturones y revisiones técnicas.