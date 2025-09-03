Comedor Municipal de Breña brinda comida gratuita a personas de la tercera edad

En el marco de las celebraciones por el Día del Abuelo, las cámaras de Buenos Días Perú llegaron hasta un comedor popular donde 90 personas de la tercera edad recibe sus alimentos totalmente gratis.

En este lugar, las hornillas se prenden a las siete de la mañana para poder tener sopa, segundo, refresco y hasta postre, y lo mejor es que es totalmente gratis.

Los beneficiados con esta ayuda solidaria, son personas de tercera edad en situación de pobreza, cada uno con una historia distinta, pero todos con mucho agradecimiento por recibir un plato de comida.

AYUDA Y SOLIDARIDAD PARA LOS ABUELITOS

Después varios años el alcalde de Breña, Luis Felipe de la Mata reactivó el comedor que era usado para otros fines.

“Tenemos 22 casos emblemáticos de dos padres y un hijo que son imposibilitas a poder venir al comedor municipal, les llevamos su almuerzo gratuitamente de los tres y tenemos 23 casos similares dentro de los noventas que venimos atendiendo”, indicó el burgomaestre.

Cabe señalar que, en este comedor en Breña hay casos de adultos mayores que viven completamente solos y para quienes el personal del municipio son más que funcionarios, son como única su familia.