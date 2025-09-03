Incendio arrasa con tres vehículos en taller mecánico de La Perla: auto, moto y mototaxi hechos cenizas

Un incendio redujo a chatarra a tres vehículos estacionados en la cuadra 11 del jirón Grau, en el distrito de La Perla. El siniestro, que se habría originado de manera intencional, afectó a un auto, una mototaxi y una motocicleta, todos vinculados a un taller mecánico que funcionaba en el lugar.

QUEMAN MOTO, MOTOTAXI Y AUTO

Las llamas se propagaron con rapidez y estuvieron a punto de alcanzar dos viviendas colindantes —una bodega y una casa familiar—, cuyos ocupantes lograron salir a tiempo. Pese a los intentos de los vecinos por controlar el fuego, los vehículos terminaron completamente calcinados.

El auto blanco incendiado pertenecía al propietario de la vivienda, quien además utilizaba el espacio como taller de reparación de motos. La mototaxi y la motocicleta también estaban bajo mantenimiento en el local.

Vecinos no descartan que el ataque esté relacionado con un presunto cobro de cupos. La Policía de la comisaría de La Perla ya recaba imágenes de cámaras de seguridad cercanas, incluso de la municipalidad, para identificar a los responsables.