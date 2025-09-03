MTC inaugura ruta 8 del Corredor Azul con 20 nuevos buses: prometen reducir tiempos de espera

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inauguró oficialmente la ruta 8 del Corredor Azul, que conectará San Martín de Porres con el Cercado de Lima. El ministro Carlos Sandoval informó que, en esta primera etapa, se incorporan 20 unidades al servicio, con la promesa de que la frecuencia de los buses se reducirá de media hora a cada 5 minutos.

Durante la ceremonia, Sandoval admitió que en los últimos días se registraron quejas de usuarios por las largas esperas, pero garantizó que un plan integral permitirá aumentar “cientos de buses” en los próximos meses.

SOBRE INSEGURIDAD EN EL SECTOR

El titular del MTC también se refirió a la crisis de seguridad que enfrentan los conductores de transporte público, donde más de 2,000 choferes han renunciado en medio de amenazas de extorsionadores. Señaló que se trabaja junto al Ministerio del Interior y de Justicia en una estrategia conjunta, que incluye la instalación de cámaras de videovigilancia en 8,000 buses y capacitaciones para 10,000 conductores sancionados, con el fin de reincorporarlos al sistema.

Sin embargo, se le cuestionó la falta de efectivos policiales dentro de las unidades y denunciaron que los tiempos de viaje continúan siendo extensos, especialmente en tramos como el que conecta Lima Centro con El Agustino. El ministro insistió en que con la entrada de las nuevas unidades “la realidad cambiará”, aunque evitó precisar fechas concretas para la llegada de más buses.