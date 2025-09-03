Conductor pierde el control de su vehículo y provoca accidente en calle de Surco

En el distrito de Surco, una camioneta y un auto chocaron dejando a más de dos personas heridas. Uno de los vehículos terminó en medio de la berma central en la avenida Los Próceres.

Según primeras informaciones, toda una familia viajaba en el vehículo y por precaución fueron llevados a una clínica.

Cabe señalar que, los heridos recibieron atención de emergencia y las causas del impacto son materia de investigación por parte de las autoridades.

ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN CIFRAS

En 2025, hasta julio, Lima registró 1.668 fallecidos por accidentes de tránsito, siendo la cifra más alta de los últimos tiempos, según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

En 2023, la región Lima concentró más de la mitad de los siniestros viales a nivel nacional, con 22.212 casos.

Causas comunes de accidentes más comunes son el exceso de velocidad, la invasión de carril o adelantos indebidos, la imprudencia o negligencia del conductor, la fatiga o cansancio del conductor, una falla mecánica y el uso del celular u otros dispositivos electrónicos al manejar.