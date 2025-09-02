Comas: celebran con pan con chicharrón clasificación a semifinales en Mundial de Desayunos

¡Perú es clave! El pan con chicharrón se convirtió en uno de los semifinalistas del Mundial de Desayunos del streamer español Ibai. La locura se ha desatado en las redes sociales donde el plato peruano ha superado los 8 millones de votos.

Ibai Llanos confirmó la clasificación del pan con chicharrón, uno de los desayunos más emblemáticos del Perú que superó por poco al bolón verde de Ecuador y ahora se enfrentará en semifinales contra la marraqueta con palta de Chile.

Por ello, un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta un concurrido negocio donde se vende este popular desayuno en el distrito de Comas, para ver cómo es la preparación. Primero se abre el pan, se pone camotes fritos en la base, luego se coloca el chicharrón encima y se le agrega sal.

Pan con chicharrón acompañado de café

Este desayuno se sirve acompañado de una riquísima salsa criolla. Conversamos con algunos comensales, quienes indicaron que disfrutan más del pan con chicharrón junto a un rico café para aplacar el frío.

Cuartos de final y próximo duelo

Cabe resaltar, que el inicio oficial de las votaciones en los cuartos de final será anunciado próximamente. De ganar Perú ante Chile, se enfrentará en la final contra el ganador del Bolivia (Salteñas) vs. Venezuela (Arepas).