Comas: fiscalizadores hallan balanzas manipuladas en mercado y multan a comerciantes

Un operativo inopinado de la Municipalidad de Comas en el tradicional mercado 11 permitió detectar varias balanzas descalibradas que perjudicaban a los consumidores. Personal de fiscalización recorrió puestos de carnes, verduras y pescado colocando pesas de control para verificar el peso real.

En algunos casos, las balanzas marcaban hasta cinco gramos menos por kilo, lo que a simple vista parecía una diferencia mínima, pero que, según los inspectores, se traduce en pérdidas significativas para los compradores a lo largo de las semanas.

“Un kilo es un kilo. Si la balanza marca menos o más, no cumple con lo que establece la norma”, señaló uno de los fiscalizadores, mientras retiraba los equipos defectuosos.

Los comerciantes cuyas balanzas no pasaron la prueba recibieron una notificación y la incautación del equipo, además de la multa administrativa correspondiente. El municipio explicó que los controles continuarán de manera periódica, ya que algunos vendedores manipulan sus aparatos para ofrecer precios bajos pero compensar con menos peso.