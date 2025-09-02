¡Proeza médica! Realizan primer trasplante de ambos pulmones en el país en hospital Almenara

¡Proeza médica!. Personal del Hospital Nacional Guillermo Almenara de EsSalud realizó por primera vez, el trasplante de ambos pulmones. También realizó el trasplante del hígado y corazón donados por una misma persona.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el nosocomio y conversó con una de las beneficiadas, se trata de una profesora de educación inicial que fue diagnosticada con fibrosis pulmonar en 2019 y ha recibido el trasplante de ambos pulmones.

"Estoy feliz y contenta de volver con mi familia. Agradecida con el equipo médico por esta labor, pedir a las personas que no tenga miedo y continúen donando para las personas que los necesitamos, nos están dando una oportunidad de vida", dijo brevemente.

Trasplante de corazón e hígado

El señor Nazario también recibió el trasplante de hígado y el señor Chalo también recibió el trasplante de corazón. Es la primera vez que ocurre en nuestro país que se tuvo que adecuar el corazón de una persona de estatura alta para el cuerpo de uno de las beneficiados.

Capacidad y profesionales de hospital Almenara

La doctora Luciola Vásquez, jefa del Departamento de Trasplantes, señaló que cada uno de los trasplantes fueron una oportunidad de mostrar la capacidad que tienen en beneficio de los pacientes. Detalló que los procesos se están innovando y resaltó que un solo donante benefició a estas tres personas.