Barranco: detienen a regidora que denunció a alcaldesa Jessica Vargas por viaje irregular a Punta Cana

La Policía Nacional detuvo a Fiorela Muñoz Ceballos, regidora de la Municipalidad de Barranco, por el presunto delito de tráfico de influencias. La funcionaria fue conducida con esposas a la sede de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor), donde proclamó su inocencia y aseguró ser víctima de una persecución política.

PRESUNTO COBRO DE COIMAS

Según las investigaciones, el caso se remonta al 26 de agosto, cuando Bruno Solórzano Padilla, pareja sentimental de la regidora, fue detenido en flagrancia tras presuntamente solicitar S/4.000 a un comerciante a cambio de gestionar licencias y permisos en el distrito, asegurando tener contacto directo con funcionarios municipales. Entre sus pertenencias, la policía halló una tarjeta de presentación de Muñoz.

Los familiares de la regidora denunciaron que la detención responde a una venganza política, ya que Muñoz había cuestionado públicamente a la alcaldesa Jessica Vargas por un controvertido viaje a Punta Cana.

“Es persecución política. Mi cuñada es fiscalizadora y ella destapó el tema del viaje de la alcaldesa”, declaró un familiar.

Por su parte, la Municipalidad de Barranco emitió un comunicado deslindando de las presuntas actividades ilegales de la regidora. No obstante, se recuerda que la propia alcaldesa Vargas también es investigada por la supuesta falsificación de una invitación a Punta Cana, documento que le permitió viajar a esa ciudad, hecho que Muñoz denunció oportunamente.