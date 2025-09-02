Comas: camión de basura derriba dos postes y deja sin luz e Internet a vecinos

Vecinos de un sector de la primera zona de Collique, en el distrito de Comas, se encuentran sin los servicios de luz e Internet, luego de que un camión de basura derribó dos postes la noche del último lunes 1 de septiembre.

Afortunadamente, no se registraron personas afectadas al momento en que ocurrió el incidente. Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el lugar y corroboró que la zona se encuentra cerrada como medida preventiva.

Se espera la llegada del personal de ambas empresas para que puedan restablecer el servicio eléctrico y de Internet para que puedan solucionar de inmediato este problema que viene afectando a los vecinos.

Cierran zona por prevención

Hasta el lugar, ha llegado personal de serenazgo quienes han cercado la zona para evitar accidentes debido a los cables colgantes. El hecho ocurrió frente a un colegio quien también sería afectado con la falta de alumbrado.

Maraña de cables

Cabe resaltar, que durante nuestro recorrido por esta zona de Comas, corroboramos la presencia de marañas de cables colgantes, los cuales representan un serio peligro para los vecinos ante eventuales accidentes como el reportado.